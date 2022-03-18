В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций итальянская «Рома» на своем поле сыграла вничью с нидерландским «Витессом» со счетом 1:1 и вышла в четвертьфинал благодаря победе в первом поединке.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Виттек (Витесс).
Источник — MEGOGO
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