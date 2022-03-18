Лига конференций. Разгром от ПСВ, успехи Марселя и Ромы

В четверг, 18 марта в Европе состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.
«Базель» - «Марсель» - 1:2 (первый матч – 1:2)
Голы: Ндойе 63 – Ундер 74, Ронжье 90+3
«Копенгаген» - ПСВ – 0:4 (первый матч – 4:4)
Голы: Зехави 10, 79, Гётце 38, Мандуэке 90+1
«Ренн» - «Лестер» - 2:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Буриго 8, Тэт 76 – Фофана 51
«АЗ Алкмаар» - «Буде-Глимт» - 2:2 (после овертайма; первый матч – 1:2)
Голы: Павлидис 18, 30 – Пеллегрино 26, Сампстед 105+1
«Гент» - ПАОК – 1:2 (первый матч – 0:1)
Голы: Депуатр 40 – Креспо 20, Аугусто 77
ЛАСК – «Славия» Прага – 4:3 (первый матч – 1:4)
Голы: Визингер 36, 76, Грубер 88, Шмидт 89 – Олайинка 24, Ба 37, Сор 62
Удаления: Усоу 42, Плавшич 85 (оба – Славия)
«Рома» - «Витесс» - 1:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Абрахам 90+1 – Виттек 62
«Фейеноорд» - «Партизан» - 3:1
Голы: Дессерс 45, Нельсон 59, Линссен 90 – Гомес 61
Источник — Sport.ua
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