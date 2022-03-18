В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы португальская «Брага» на выезде сыграла вничью с французским «Монако» со счетом 1:1 и вышла в четвертьфинал турнира благодаря победе в домашней встрече.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Аксель Дисаси (Монако).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Брага).
Источник — MEGOGO
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