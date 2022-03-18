В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы немецкий «Айнтрахт» на своем поле после овертаймов сыграл вничью с испанским «Бетисом» со счетом 1:1 и вышел в четвертьфинал турнира благодаря крупной победе в первом матче.
События матча
|120'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Хинтереггер (Айнтрахт Ф).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Бетис).
Источник — MEGOGO
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