Лига конференций. Стали известны все четвертьфиналисты

В четверг, 17 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций. По итогам поединков определились все участники четвертьфинала турнира.
В 1/4 финала вышли:
«Буде-Глимт» (Норвегия)
«Фейеноорд» (Нидерланды)
«Лестер» (Англия)
«Марсель» (Франция)
ПАОК (Греция)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
«Рома» (Италия)
«Славия» Прага (Чехия)
Жеребьевка четвертьфинала Лиги конференций состоится в пятницу, 18 марта в швейцарском Ньоне.
Источник — Sport.ua
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