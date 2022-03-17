ФОТО. Виктор КОРНИЕНКО: «Семья Марлона помогла нашей Украине»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о том, что его партнер по команде, бразилец Марлон, отправил помощь в Украину:
«Сегодня наши семьи объединились. Семья Марлона помогла нашей Украине, нашим ребятам из теробороны!
Все, кто нуждался в помощи сегодня, были обеспечены всем нужным! Спасибо Марлону, что сердцем с Украиной».
Ранее сообщалось о том, что Марлон перейдет в аренду во «Фламенго».
Источник — Instagram
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