Жуниор МОРАЕС: «Мне больно прощаться с Шахтером»

После начала войны в Украине форвард «Шахтера» Жуниор Мораес перебрался в бразильский «Коринтианс».

«В «Шахтере» я испытал все самое лучшее, чего спортсмен только может желать для своей карьеры. Мне больно прощаться, зная, что буду далеко от множества замечательных людей, работающих в этом клубе. Я очень благодарен за все те моменты радости, которые испытал в этой футболке. Все добрые воспоминания и достижения останутся в памяти. Пусть будущее клуба будет еще более потрясающим, я по-прежнему навсегда с командой».

«Я также буду поддерживать Украину и украинцев в их борьбе за свободу и мир! Украинцы показали всему миру, что являются великой нацией, которая никогда не устанет отстаивать свою независимость! Весь мир восхищается Украиной, и я верю, что победа близка и что скоро наступит мир», - сказал Мораес.