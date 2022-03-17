ЙОВИЧЕВИЧ – украинцам: «Горжусь, как в этой войне проявляете храбрость»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич обратился к украинцам, которые переживают самые сложные времена в истории.

«Дорогие мои украинцы! Обращаюсь к вам, как к стране-героине. Обращаюсь к вам, как человек, который прожил с вами большую часть жизни. Весь этот период я ощущал себя одним из вас.

Я жил в разных частях Украины - во Львове и в Днепре, на Востоке и на Западе. Везде люди прекрасные, вежливые, честные, дружные. Я влюбился в вашу доброту. У меня в Украине друзья на всю жизнь. Это меня делает счастливым человеком.

Горжусь тем, как вы сейчас в эти тяжелые времена, в чудовищной войне, проявляете храбрость и патриотизм. Ваша любовь к Родине, вдохновение - это объединило весь мир, потому что вы защищаете вашу землю, дом, бьетесь за вашу семью и будущее. Я верю в вас.

Уверен, что скоро все закончится и мы вернемся в мирную и свободную Украину. Держитесь, друзья! Слава Украине!», — сказал Йовичевич.