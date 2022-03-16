УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Президент Днепра-1: «Йовичевич и легионеры хотят остаться в команде»

Но игроков пока будут отдавать в аренды

  • 16.03.2022 18:35
  • 295 просмотров
  • 0 комментариев
Президент Днепра-1: «Йовичевич и легионеры хотят остаться в команде»
© scdnipro1.com.ua

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о том, что наставник Йгор Йовичевич и легионеры команды в будущем готовы вернуться в Украину.

Пока же клуб занимается арендами игроков.

– Все наши легионеры и функционеры, включая главного тренера, хотят остаться в «Днепре-1». Ни один из легионеров не сказал, что хочет покинуть клуб и расторгнуть контракт. Они ждут нашей победы, делают все для этого и хотят в составе «Днепра-1» выиграть еще не одну награду. Они поверили в наш проект, главный тренер и руководство.

— УЕФА разрешил заключать игрокам украинских клубов временные контракты с другими командами во время войны.
- Совершенно верно. Йовичевич занимается этим, чтобы все футболисты были задействованы в клубах и имели игровую практику, пока мы не набьем морду москалям. Вопрос трудоустройства наших легионеров еще открыт. Ближе к концу недели я смогу предоставить больше информации. Ведется большая работа. Мы учитываем пожелания всех игроков. Но, повторюсь, когда кончится война, мы рассчитываем на всех наших футболистов.

Источник — FanDay

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности