Президент Днепра-1: «Йовичевич и легионеры хотят остаться в команде»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о том, что наставник Йгор Йовичевич и легионеры команды в будущем готовы вернуться в Украину.

Пока же клуб занимается арендами игроков.

– Все наши легионеры и функционеры, включая главного тренера, хотят остаться в «Днепре-1». Ни один из легионеров не сказал, что хочет покинуть клуб и расторгнуть контракт. Они ждут нашей победы, делают все для этого и хотят в составе «Днепра-1» выиграть еще не одну награду. Они поверили в наш проект, главный тренер и руководство.

— УЕФА разрешил заключать игрокам украинских клубов временные контракты с другими командами во время войны.

- Совершенно верно. Йовичевич занимается этим, чтобы все футболисты были задействованы в клубах и имели игровую практику, пока мы не набьем морду москалям. Вопрос трудоустройства наших легионеров еще открыт. Ближе к концу недели я смогу предоставить больше информации. Ведется большая работа. Мы учитываем пожелания всех игроков. Но, повторюсь, когда кончится война, мы рассчитываем на всех наших футболистов.