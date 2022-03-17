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ФОТО. Как выглядит разбомбленный стадион Десны с высоты птичьего полета

Рашисты уничтожили очередной «военный объект» так называемым высокоточным оружием

  • 17.03.2022 13:05
  • 3102 просмотра
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ФОТО. Как выглядит разбомбленный стадион Десны с высоты птичьего полета
© Суспільне

На прошлой неделе российские оккупанты нанесли удар по стадиону имени Гагарина в Чернигове, где свои домашние матчи играла «Десна».
 
Сегодня появилось фото, сделанное дроном, на котором отчетливо видны все разрушения. Посреди поля большая воронка от попадания снаряда, одна из трибун практически полностью разрушена. Также есть несколько воронок на территории комплекса. 

Источник — Twitter

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