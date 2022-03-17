ФОТО. Как выглядит разбомбленный стадион Десны с высоты птичьего полета

На прошлой неделе российские оккупанты нанесли удар по стадиону имени Гагарина в Чернигове, где свои домашние матчи играла «Десна».



Сегодня появилось фото, сделанное дроном, на котором отчетливо видны все разрушения. Посреди поля большая воронка от попадания снаряда, одна из трибун практически полностью разрушена. Также есть несколько воронок на территории комплекса.

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