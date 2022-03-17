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Долгополов объяснил, почему нужно отстранить всех российских теннисистов

Бывший теннисист считает, что каждый россиянин несет ответственность за свое правительство

  • 17.03.2022 12:52
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Долгополов объяснил, почему нужно отстранить всех российских теннисистов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

Украинский экс-теннисист Александр Долгополов рассказал о необходимости полного запрета играть индивидуальные турниры для игроков из России.
 
«Разрешить им играть, после того как они просто сказали несколько слов о том, что они против войны, я думаю, что этого недостаточно. То, что им дали возможность выступать, как нейтральным игрокам, без флага - это ничего не меняет. Даже тех санкций, которые сейчас накладываются, даже полностью разрушенной экономики недостаточно, чтобы президент России остановился.
 
Я знаю лично всех этих ребят. Я даже играл с Даниилом [Медведевым], когда был в Туре. Они хорошие парни, но не в обиду им – я считаю, что Россия должна быть полностью заблокирована от любого участия в любом виде спорта или культуры. Я считаю, что каждый россиянин несет ответственность за свое правительство и своего президента.
 
Я общался с представителями АТР и уже сказал им, что считаю их слишком пассивными. На мой взгляд недостаточно сказать «мы против войны». Мы слышим «мы против войны» везде – на «Мисс Вселенная», на «Оскаре». Да, это здорово, но они не задают ни детям, ни женщинам здесь никаких вопросов», – сказал Долгополов.

Источник — Большой теннис Украины

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