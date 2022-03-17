Экс-тренер Шахтера возглавил Тонделу

Бывший ассистент Паулу Фонсеки в донецком «Шахтере» Нуну Кампуш назначен на пост главного тренера «Тонделы».

С португальским клубом 46-летний специалист подписал контракт до конца текущего сезона.

Его ключевой задачей будет спасти «Тонделу» от вылета из Примейры. Сейчас «золотисто-зеленые» занимают 16-е место, которое означает необходимость проведения стыковых поединков за право остаться в элите.

В октябре минувшего года Нуну Кампуш получил возможность впервые в карьере поработать главным тренером, когда возглавил «Санта-Клару», но уже через два месяца специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов.