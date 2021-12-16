Не оправдал надежд. Экс-тренера Шахтера уволили после 9 матчей

Боссы португальской «Санта-Клары» отказались долго ждать результатов

  • 16.12.2021 16:45
  • 4741 просмотр
  • 2 комментария
Не оправдал надежд. Экс-тренера Шахтера уволили после 9 матчей
© record.pt. Нуну Кампуш

Бывший тренер «Шахтера» Нуну Кампуш, входивший в штаб Паулу Фонсеки, был отправлен в отставку с поста коуча португальской «Санта-Клары».

Эту команду 46-летний Кампуш возглавил в начале октября, и она стала первым самостоятельным опытом тренерской работы специалиста.

Под руководством Кампуша «Санта-Клара» провела 9 матчей, в которых одержала 3 победы при 1 ничьей и 5 поражениях.

На текущий момент «Санта-Клара» занимает 16-е место в турнирной таблице португальской Примейры, хотя в минувшем сезоне команда финишировала шестой.

Источник — ФК Санта-Клара

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Jijic1
    Jijic1, 16.12.2021 17:34
    0
    Зачем меняли тренера который финишировал за грандами бред
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    Trollface
    Trollface, 16.12.2021 16:52
    -2
    Де Дзерби ждет та же участь.
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