Многолетний ассистент Фонсеки назначен главным тренером Санта-Клары

Нуну Кампуш получит первый опыт самостоятельной работы

  • 12.10.2021 10:55
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Многолетний ассистент Фонсеки назначен главным тренером Санта-Клары
© ФК Санта-Клара. Нуну Кампуш

46-летний Нуну Кампуш, который много лет являлся ассистентом Паулу Фонсеки, в том числе и в «Шахтере», получил назначение на пост главного тренера португальской «Санта-Клары».

«Хочу поблагодарить руководство «Санта-Клары» за ту энергию и силы, которые они приложили, чтобы нанять меня, и возможность, которую они мне предоставляют», - сказал Кампуш.

Отметим, что сроки сотрудничества с новым главным тренером «Санта-Клара» не афиширует.

Нуну Кампуш являлся ассистентом Паулу Фонсеки в ряде команд, начиная с 2009 года.

Самого Фонсеку пресса активно сватает в английский «Ньюкасл».

Источник — ФК Санта-Клара

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