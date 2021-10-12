Многолетний ассистент Фонсеки назначен главным тренером Санта-Клары

46-летний Нуну Кампуш, который много лет являлся ассистентом Паулу Фонсеки, в том числе и в «Шахтере», получил назначение на пост главного тренера португальской «Санта-Клары».

«Хочу поблагодарить руководство «Санта-Клары» за ту энергию и силы, которые они приложили, чтобы нанять меня, и возможность, которую они мне предоставляют», - сказал Кампуш.

Отметим, что сроки сотрудничества с новым главным тренером «Санта-Клара» не афиширует.

Нуну Кампуш являлся ассистентом Паулу Фонсеки в ряде команд, начиная с 2009 года.

Самого Фонсеку пресса активно сватает в английский «Ньюкасл».