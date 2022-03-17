Дом Погба ограбили, пока он играл в Лиге чемпионов против Атлетико

Неприятный инцидент случился с хавбеком «Манчестер Юнайтед» Полем Погба. Французский футболист сообщил, что его дом ограбили, пока он принимал участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

«Прошлой ночью стал явью самый страшный наш кошмар — в наш дом проникли и ограбили его, пока наши малыши спали в своей комнате.

Грабители были в нашем доме менее пяти минут, но за это время они похитили у нас более ценное, чем что-либо из того, что было в доме — чувство нашей безопасности.

Это случилось в заключительные минуты вчерашнего матча — они знали, что нас не будет дома. Мы с женой мчались домой, не зная, в безопасности и целы ли наши дети. Для отца нет чувства хуже, чем не иметь возможности защитить своих детей. Искренне надеюсь, что никому не придется испытать то, что я испытал вчера ночью», — написал Погба в Twitter.