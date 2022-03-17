Ювентус вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов третий год подряд

«Ювентус» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпиона уступил «Вильярреалу» (0:3) и покинул турнир.

Для туринской команды это третий вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов подряд.

В прошлом сезоне «Ювентус» на этой стадии турнира уступил «Порту» (1:2, 3:2 д.в.), а за год до этого – «Лиону» (0:1, 2:1).

В сезоне-2018/19 «Ювентус» прошел «Атлетико» (0:2, 3:0) в 1/8 финала, но затем уступил «Аяксу» (1:1, 1:2) в четвертьфинале.