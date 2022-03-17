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Ювентус
0 : 3
Вильярреал
16.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

АЛЛЕГРИ: «Вильярреал защищался вдевятером и даже не пытался контратаковать»

Наставник «Ювентуса» высказался о сопернике

  • 17.03.2022 01:05
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АЛЛЕГРИ: «Вильярреал защищался вдевятером и даже не пытался контратаковать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпиона уступил «Вильярреалу» (0:3) и покинул турнир. Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри высказался о матче.

«Я бы играл так, как мы делали это на протяжении 65 минут — парни действовали хорошо. В какой-то момент «Вильярреал» ушел в защиту, и один момент все перевернул. Нам нужно принять это поражение. Но я не могу жаловаться на парней, они играли хорошо. Я не зол ни на кого.

Я поздравил Эмери, он правильно подошел к этой игре — был один из его типичных матчей. Надо двигаться вперед, полемика никому не поможет.

Таков футбол. Иногда все складывается в твою пользу, иногда — против. Это просто нужно принять.

Мы старались двигать мяч, а «Вильярреал» в какой-то момент играл вдевятером за линией мяча, даже не пытаясь контратаковать. У нас были моменты в первом тайме, а соперник нацеливался на дополнительное время или хотел извлечь максимум из каких-то эпизодов. В случае с первым пенальти мы действовали очень наивно. Потом мы пропустили еще два гола и утратили контроль над игрой», — сказал Аллегри.

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли «Манчестер Сити», «Реал», «Ливерпуль», «Бавария», «Челси», «Бенфика» и «Атлетико».

Источник — Football-Italia

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