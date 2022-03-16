Вакцинация не нужна. Джокович сможет выступить на Ролан Гаррос

Действующий чемпион Открытого чемпионата Франции по теннису Новак Джокович сможет в этом году принять участие в защите титула, несмотря на отсутствие вакцинации.
«В данный момент нет никаких препятствий для того, чтобы Новак Джокович принял участие в Ролан Гаррос. Наша задача – собрать как можно более сильный состав участников», – сообщила директор парижского мейджора Амели Моресмо.
Отметим, что Джоковича депортировали из Австралии, не позволив ему сыграть на Australian Open.
Источник — Большой теннис Украины
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