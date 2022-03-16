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На турнирах Grand Slam унифицировали правила тай-брейка в решающем сете

Решение, которое давно назрело

  • 16.03.2022 19:59
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На турнирах Grand Slam унифицировали правила тай-брейка в решающем сете
© Roland Garros

Начиная с этого сезона, на всех турнирах Большого Шлема будут действовать одинаковые правила тай-брейка в решающем сете.
 
При счете 6:6 теннисисты сыграют тринадцатый гейм до 10 выигранных очков. Ранее такие правила были только на Australian Open. На Ролан Гаррос до этого вообще не было тай-брейка в финальной партии. После 6:6 играли до преимущества в два гейма.
 
Что касается US Open, то ранее там игрался обычный тай-брейк – до 7 очков. На Уимблдоне в последние годы тай-брейк проводили после счета 12:12 по геймам.

Источник — Wimbledon

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