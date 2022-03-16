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Милан потеряет еще одного лидера свободным агентом

Франк Кессье станет игроком «Барселоны»

  • 16.03.2022 18:48
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Милан потеряет еще одного лидера свободным агентом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Кессье

Полузащитник «Милана» Франк Кессье согласовал условия личного контракта с «Барселоной». 25-летний ивуарийский хавбек перейдет в каталонский клуб летом в статусе свободного агента.

Контракт будет рассчитан на 5 лет. Зарплата Кессье составит 6,5 миллиона евро в год, также игрок получит 10 миллионов комиссионных за подписание контракта.

В нынешнем сезоне на счету Кессье 6 голов и 1 ассист в 29 матчах за «Милан» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро. Ранее интерес к Кессье проявлял «Тоттенхэм».

Напомним, прошлым летом «Милан» уже потерял свободными агентами двух лидеров команды – Джанлуиджи Доннарумму и Хакана Чалханоглу.

Источник — Corriere della Sera

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