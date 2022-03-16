Милан потеряет еще одного лидера свободным агентом

Полузащитник «Милана» Франк Кессье согласовал условия личного контракта с «Барселоной». 25-летний ивуарийский хавбек перейдет в каталонский клуб летом в статусе свободного агента.

Контракт будет рассчитан на 5 лет. Зарплата Кессье составит 6,5 миллиона евро в год, также игрок получит 10 миллионов комиссионных за подписание контракта.

В нынешнем сезоне на счету Кессье 6 голов и 1 ассист в 29 матчах за «Милан» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро. Ранее интерес к Кессье проявлял «Тоттенхэм».

Напомним, прошлым летом «Милан» уже потерял свободными агентами двух лидеров команды – Джанлуиджи Доннарумму и Хакана Чалханоглу.