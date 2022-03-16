Ракицкий может перейти в клуб Шахова

Ярослав Ракицкий сейчас находится в поисках нового клуба после того, как расторг контракт с «Зенитом».
Агенты Ракицкого предложили услуги защитника афинскому АЕКу. Греческий клуб ранее уже воспользовался текущей ситуацией и подписал польского полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка.
Напомним, за АЕК выступает украинский полузащитник Евгений Шахов. Ранее Ракицкий вел переговоры с «Истанбул Башакшехиром».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.