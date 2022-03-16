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Ракицкий может перейти в клуб Шахова

АЕКу предложили подписать украинского защитника

  • 16.03.2022 18:35
  • 266 просмотров
  • 1 комментарий
Ракицкий может перейти в клуб Шахова
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий сейчас находится в поисках нового клуба после того, как расторг контракт с «Зенитом».

Агенты Ракицкого предложили услуги защитника афинскому АЕКу. Греческий клуб ранее уже воспользовался текущей ситуацией и подписал польского полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка.

Напомним, за АЕК выступает украинский полузащитник Евгений Шахов. Ранее Ракицкий вел переговоры с «Истанбул Башакшехиром».

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Комментарии
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    Dreifus, 16.03.2022 18:40
    0
    Ну что. В сборную вызовут?
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