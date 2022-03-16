Реал выделил 1 миллион евро на помощь Украине

«Реал» официально сообщил о том, что клуб выделил 1 миллион евро на помощь украинским беженцам.
Также «Реал» оказывает помощь беженцам, которые прибыли в Испанию. Мадридский клуб передал им уже 13 тысяч единиц одежды.
Ранее «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв ПСЖ.
Источник — ФК Реал Мадрид
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