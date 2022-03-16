Реал выделил 1 миллион евро на помощь Украине

«Реал» официально сообщил о том, что клуб выделил 1 миллион евро на помощь украинским беженцам.

Также «Реал» оказывает помощь беженцам, которые прибыли в Испанию. Мадридский клуб передал им уже 13 тысяч единиц одежды.

Ранее «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв ПСЖ.