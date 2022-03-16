ЛУЧЕСКУ: «Рад за Вербича. Украинские игроки не всегда могут тренироваться»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу рад тому, что словенский хавбек Беньямин Вербич сумел договориться о переходе в «Легию» на правах аренды и получит игровую практику, чего не будет у украинских футболистов.

«Рад, что Вербич перебрался в Польшу. Хорошо, когда футболисты могут продолжать карьеру и находить команды».

«К сожалению, далеко не все игроки «Динамо» и вообще украинские футболисты могут хотя бы тренироваться», - сказал Луческу.

Ранее киевский клуб сообщил, что сейчас базируется на западной территории страны.