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ЛУЧЕСКУ: «Рад за Вербича. Украинские игроки не всегда могут тренироваться»

Наставник доволен, что игроки могут работать

  • 16.03.2022 16:48
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ЛУЧЕСКУ: «Рад за Вербича. Украинские игроки не всегда могут тренироваться»
© shakhtar.com

Наставник «Динамо» Мирча Луческу рад тому, что словенский хавбек Беньямин Вербич сумел договориться о переходе в «Легию» на правах аренды и получит игровую практику, чего не будет у украинских футболистов.

«Рад, что Вербич перебрался в Польшу. Хорошо, когда футболисты могут продолжать карьеру и находить команды».

«К сожалению, далеко не все игроки «Динамо» и вообще украинские футболисты могут хотя бы тренироваться», - сказал Луческу.

Ранее киевский клуб сообщил, что сейчас базируется на западной территории страны.

Источник — Sportowe Fakty

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