ОФИЦИАЛЬНО. Вербич перешел в аренду в Легию

«Динамо» Киев официально сообщило о том, что словенский легионер команды Бентьямин Вербич отдан в аренду до конца сезона в «Легию».

Из-за войны в Украине ФИФА разрешила легионерам украинских клубов уйти в аренду до конца сезона в иностранные клубы. С 1 июля их контракты с украинскими клубами снова вступят в действие.

В нынешнем сезоне на счету Вербича 3 гола и 2 ассиста в 13 матчах за «Динамо» во всех турнирах.