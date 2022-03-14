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ОФИЦИАЛЬНО. Вербич перешел в аренду в Легию

Легионер «Динамо» проведет остаток сезона в Польше

  • 14.03.2022 21:03
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ОФИЦИАЛЬНО. Вербич перешел в аренду в Легию
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

«Динамо» Киев официально сообщило о том, что словенский легионер команды Бентьямин Вербич отдан в аренду до конца сезона в «Легию».

Из-за войны в Украине ФИФА разрешила легионерам украинских клубов уйти в аренду до конца сезона в иностранные клубы. С 1 июля их контракты с украинскими клубами снова вступят в действие.

В нынешнем сезоне на счету Вербича 3 гола и 2 ассиста в 13 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Источник — ФК Динамо Киев

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