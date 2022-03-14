ОФИЦИАЛЬНО. Вербич перешел в аренду в Легию

«Динамо» Киев официально сообщило о том, что словенский легионер команды Бентьямин Вербич отдан в аренду до конца сезона в «Легию».
Из-за войны в Украине ФИФА разрешила легионерам украинских клубов уйти в аренду до конца сезона в иностранные клубы. С 1 июля их контракты с украинскими клубами снова вступят в действие.
В нынешнем сезоне на счету Вербича 3 гола и 2 ассиста в 13 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
Источник — ФК Динамо Киев
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