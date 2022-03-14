Чемпион Польши близок к подписанию Вербича

28-летний вингер киевского «Динамо» и национальной сборной Словении Беньямин Вербич может перейти в варшавскую «Легию».
По данным BuckarooBanzai, словенский футболист будет арендован польским клубом до конца сезона.
В этом сезоне Вербич сыграл за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи.
«Легия», которая является действующим чемпионом Польши, после 24 туров идет на 12-м месте в турнирной таблице Экстраклассы, имея в активе 28 очков.
Источник — Twitter
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