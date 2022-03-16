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Роман ЯРЕМЧУК: «Мои друзья воюют в Украине, а мне нужно воевать здесь»

Форвард «Бенфики» дал интервью после победы над «Аяксом» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 16.03.2022 11:57
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Роман ЯРЕМЧУК: «Мои друзья воюют в Украине, а мне нужно воевать здесь»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард вышел на поле на 72-й минуте поединка, а спустя пять минут Дарвин Нуньес забил победный гол, который вывел португальский клуб в четвертьфинал ЛЧ.

«Мне нужно бороться здесь, на поле. Мои друзья воюют в Украине, а мне нужно воевать здесь. Я отдаю все, что могу. Я не могу сражаться там, но я могу сражаться здесь. Делаю все, что могу, чтобы показать свою страну в футболе», - сказал Роман Яремчук.

Источник — Maisfutebol

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