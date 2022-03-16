Роман ЯРЕМЧУК: «Мои друзья воюют в Украине, а мне нужно воевать здесь»

Украинский форвард вышел на поле на 72-й минуте поединка, а спустя пять минут Дарвин Нуньес забил победный гол, который вывел португальский клуб в четвертьфинал ЛЧ.

«Мне нужно бороться здесь, на поле. Мои друзья воюют в Украине, а мне нужно воевать здесь. Я отдаю все, что могу. Я не могу сражаться там, но я могу сражаться здесь. Делаю все, что могу, чтобы показать свою страну в футболе», - сказал Роман Яремчук.