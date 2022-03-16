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Аякс
0 : 1
Бенфика
15.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Яремчук помог Бенфике выбить Аякс и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

Украинец сыграет в 1/4 финала ЛЧ

  • 16.03.2022 00:01
  • 1711 просмотров
  • 2 комментария
Яремчук помог Бенфике выбить Аякс и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аякс» и «Бенфика» провели второй матч плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 2:2, и амстердамцы считались фаворитами домашнего матча.

Украинский форвард Орлов Роман Яремчук вышел на поле на 72-й минуте при счете 0:0. Вскоре после появления Яремчука португальцы забили гол с первого и единственного своего удара в створ ворот соперника.

«Бенфика» вышла в четвертьфинал.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Аякс - Бенфика 0:1 (первый матч 2:2)
Гол: Нуньес, 77

Аякс: Онана, Мазрауи, Тимбер (Кудус, 90), Мартинес, Блинд, Гравенберх, Альварес (Бробби, 81), Энтони, Бергейс (Клаасен, 81), Тадич, Аллер

Бенфика: Влаходимос, Жуниор (Ласаро, 90), Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Таарабт (Мейте, 46), Рафа Силва, Рамос (Бернардо, 90), Эвертон (Яремчук, 72), Нуньес (Гонсалвеш, 81)

События матча
77' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Макс Максов, 16.03.2022 00:17
    0
    Два нежданчика... Ну Рому з орлами, можна потішитись!
    Ссылка
    ddz895, 16.03.2022 00:04
    0
    такой год, что и Ювентус против Бенфики может быть финал
    или полуфинал сугубо 4-х неудачников: выше перечисленных плюс Бавария (отрицательный баланс финалов? полуфиналов?) и АТМ Симеоне
    МуаАХхаха
    Ссылка
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