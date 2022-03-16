Яремчук помог Бенфике выбить Аякс и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Аякс» и «Бенфика» провели второй матч плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 2:2, и амстердамцы считались фаворитами домашнего матча.

Украинский форвард Орлов Роман Яремчук вышел на поле на 72-й минуте при счете 0:0. Вскоре после появления Яремчука португальцы забили гол с первого и единственного своего удара в створ ворот соперника.

«Бенфика» вышла в четвертьфинал.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Аякс - Бенфика 0:1 (первый матч 2:2)

Гол: Нуньес, 77

Аякс: Онана, Мазрауи, Тимбер (Кудус, 90), Мартинес, Блинд, Гравенберх, Альварес (Бробби, 81), Энтони, Бергейс (Клаасен, 81), Тадич, Аллер

Бенфика: Влаходимос, Жуниор (Ласаро, 90), Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Таарабт (Мейте, 46), Рафа Силва, Рамос (Бернардо, 90), Эвертон (Яремчук, 72), Нуньес (Гонсалвеш, 81)