Португальская «Бенфика» в гостях нанесла поражение «Аяксу» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Команда украинского форварда Романа Яремчука, который появился на поле на 72-й минуте, вышла в четвертьфинал ЛЧ.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
Аякс (Нидерланды) – Бенфика (Португалия) – 0:1 (первый матч – 2:2)
Гол: Дарвин Нуньес, 77.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Дарвин Нуньес, 77 мин.
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
Источник — Sport.ua
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