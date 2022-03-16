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Аякс
0 : 1
Бенфика
15.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Аякс – Бенфика – 0:1. Яремчук – в четвертьфинале ЛЧ. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 16.03.2022 00:30
  • 507 просмотров
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Аякс – Бенфика – 0:1. Яремчук – в четвертьфинале ЛЧ. Видео гола и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

Португальская «Бенфика» в гостях нанесла поражение «Аяксу» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда украинского форварда Романа Яремчука, который появился на поле на 72-й минуте, вышла в четвертьфинал ЛЧ.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

Аякс (Нидерланды) – Бенфика (Португалия) – 0:1 (первый матч – 2:2)

Гол: Дарвин Нуньес, 77.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Дарвин Нуньес, 77 мин.

События матча
77' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).

Источник — Sport.ua

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