Диего СИМЕОНЕ: «Это общекомандный успех»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над английским «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы начали играть по схеме 5-3-2, а затем перешли на 5-4-1 с Гризманном справа в полузащите и Лоди слева. Оборона сыграла отлично, а Облак вселял в нас спокойствие. Это общекомандный успех.
Я очень рад. Много людей проделали большой объем работы, чтобы мы могли пережить такие моменты. Парни провели отличный матч - один из наших лучших в сезоне», - сказал Симеоне.
Источник — УЕФА
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