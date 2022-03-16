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Диего СИМЕОНЕ: «Это общекомандный успех»

Наставник «Атлетико» – о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов

  • 16.03.2022 10:59
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Диего СИМЕОНЕ: «Это общекомандный успех»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над английским «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы начали играть по схеме 5-3-2, а затем перешли на 5-4-1 с Гризманном справа в полузащите и Лоди слева. Оборона сыграла отлично, а Облак вселял в нас спокойствие.  Это общекомандный успех.

Я очень рад. Много людей проделали большой объем работы, чтобы мы могли пережить такие моменты. Парни провели отличный матч - один из наших лучших в сезоне», - сказал Симеоне.

Источник — УЕФА

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