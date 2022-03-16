Диего СИМЕОНЕ: «Это общекомандный успех»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над английским «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы начали играть по схеме 5-3-2, а затем перешли на 5-4-1 с Гризманном справа в полузащите и Лоди слева. Оборона сыграла отлично, а Облак вселял в нас спокойствие. Это общекомандный успех.

Я очень рад. Много людей проделали большой объем работы, чтобы мы могли пережить такие моменты. Парни провели отличный матч - один из наших лучших в сезоне», - сказал Симеоне.