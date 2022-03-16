Директор Полесья: «Идет война двух противоположных цивилизаций»

Директор «Полесья» Владимир Загурский рассказал, что вступил в территориальную оборону для защиты Украины от российской оккупации.

«Заявления на вступление в территориальную оборону с друзьями мы написали на второй день войны. Потому что в первый день был сплошной хаос, никто не понимал, где и что. Мы обращались и в первый день, но не было никаких ответов. Во второй день войны мы обратились в мэрию. Мэрия сказала, что все, кто принял решение взять в руки оружие, могут написать заявление и поступать.

На второй день войны мы написали заявления, а на следующий день получили оружие и патроны. Решение принималось быстро. Было понимание, что нужно идти и воевать. Или хотя бы помогать тем, чем можем.

Я не хочу, чтобы меня считали Нострадамусом, но то, что россия нападет, было понятно из всех нарративов, со всех позиций, которые выражала российская федерация по отношению к Украине. И, по-моему, вопрос войны – это был только вопрос времени. Понятно, что война будет.

Вопрос только – через полгода, через год или через два. Конечно, все надеялись, что это будет какой-то замороженный конфликт, что это не распространится на территорию временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Но случилось так, как случилось.

Я думаю, что ничего не бывает просто так и случайно. Значит, так и должно было быть. И на сегодняшний день нет никакого другого решения, как только победить. Если мы проигрываем, то проиграют все. Потому что война не идет между двумя соседними странами. На самом деле сейчас идет война ценностей, война двух противоположных цивилизаций.

И, если сегодня проиграть, можно забыть о своей Родине на долгое время. Потому такой вопрос даже и не стоит. На сегодняшний день совершенно понятно, что оккупировать страну полноценно враг не сможет. Не сможет контролировать людей, вышедших и каждый по мере своих возможностей, по мере своих убеждений защищает свою Родину. Поэтому у нас один путь и одна цель – победа любой ценой.

Я считаю, что на сегодняшний день абсолютно правильное решение принято с точки зрения руководства государства. Если бы люди учили историю и знали слова Уинстона Черчилля, которые он сказал после Мюнхенской конференции: «Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор». И мы бы ее получили в любом случае.

Сегодня с тем режимом, который установлен в России, договариваться не о чем, потому что так же нас учит история, что подписанные с ними письменные соглашения не стоят и бумаги, на которой они подписаны. Поэтому решение одно – бороться до конца и бороться несмотря на цену, которую нам это стоило бы.

Я считаю, что мы во всяком случае победим, у нас нет другого пути. Но после этой победы Украина будет иметь огромное влияние в мировой политике. Поэтому мы однозначно живем в большое историческое время и дай Бог, чтобы мы увидели великую, восстановленную и новую Украину», - сказал Загурский.