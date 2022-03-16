Беньямин ВЕРБИЧ: «До встречи 1 июля в мирном Киеве»

«Динамо» Киев отправило словенского легионера Беньямина Вербича в аренду до конца сезона в «Легию».
Из-за войны в Украине ФИФА разрешила легионерам украинских клубов уйти в аренду до конца сезона в иностранные клубы. С 1 июля их контракты с украинскими клубами снова вступят в действие.
Вербич написал в своем Instagram:
«До встречи 1 июля. В мирном Киеве и независимой Украине!».
Источник — Sport.ua
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