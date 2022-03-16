Беньямин ВЕРБИЧ: «До встречи 1 июля в мирном Киеве»

«Динамо» Киев отправило словенского легионера Беньямина Вербича в аренду до конца сезона в «Легию».

Из-за войны в Украине ФИФА разрешила легионерам украинских клубов уйти в аренду до конца сезона в иностранные клубы. С 1 июля их контракты с украинскими клубами снова вступят в действие.

Вербич написал в своем Instagram:

«До встречи 1 июля. В мирном Киеве и независимой Украине!».