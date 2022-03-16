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Пол СКОУЛЗ: «Не знаю, как Рангника назначили тренером Ман Юнайтед»

Экс-игрок МЮ раскритиковал тренера

  • 16.03.2022 08:21
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Пол СКОУЛЗ: «Не знаю, как Рангника назначили тренером Ман Юнайтед»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Легендарный хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал вылет команды из Лиги Чемпионов от «Атлетико» (0:1).

«Не понимаю, как Ральфа Рангника выбрали тренером этого клуба. Найти подходящего тренера для этой команды - важнейшее дело. В команде есть действительно талантливые футболисты.

Найти тренера, который подходит этой команде, - первое, что необходимо клубу, чтобы хотя бы приблизиться к победе в лиге», - сказал Скоулз.

Источник — BBC

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