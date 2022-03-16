Пол СКОУЛЗ: «Не знаю, как Рангника назначили тренером Ман Юнайтед»

Легендарный хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал вылет команды из Лиги Чемпионов от «Атлетико» (0:1).
«Не понимаю, как Ральфа Рангника выбрали тренером этого клуба. Найти подходящего тренера для этой команды - важнейшее дело. В команде есть действительно талантливые футболисты.
Найти тренера, который подходит этой команде, - первое, что необходимо клубу, чтобы хотя бы приблизиться к победе в лиге», - сказал Скоулз.
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.