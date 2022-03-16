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Месси и Роналду вылетели в 1/8 финала ЛЧ второй год подряд

Суперзвезды мирового футбола переживают не лучшие времена

  • 16.03.2022 07:30
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Месси и Роналду вылетели в 1/8 финала ЛЧ второй год подряд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду и Лионель Месси завершили выступления в Лиге чемпионов.

ПСЖ, за который выступает аргентинец, уступил в 1/8 финала «Реалу» (1:0, 1:3), а «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» (1:1, 0:1).

Месси и Роналду выбыли из ЛЧ на стадии 1/8 финала второй год подряд. В прошлом сезоне «Барселона» с Месси вылетела от «ПСЖ», а «Ювентус», за который выступал Роналду, проиграл «Порту».

До минувшего сезона в последний раз Роналду и Месси вместе не смогли пробиться в четвертьфинал ЛЧ в сезоне-2004/05.

Источник — Sport.ua

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