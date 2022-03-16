В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в четвертьфинал. Результат поединка прокомментировал голкипер манкунианцев Давид Де Хеа.

«Мы очень опечалены результатом. Эти чувства трудно передать словами. В обоих матчах мы не наиграли на победу. У «Атлетико» очень опытная команда, которая знает, как играть в таких матчах. Они забили, после чего у нас не получалось создавать опасные моменты. Мы бились до последней минуты, но наших усилий не хватило».