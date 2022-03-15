Депутат госдумы рф: «От легионеров надо отказываться. Они нам не нужны»

Член наблюдательного совета «Химок», а также депутат госдумы роман терюшков рассказал, почему российские клубы должны отказаться от легионеров.



«От легионеров надо отказываться. Мы сейчас идем в угоду агентам – это самое большое зло, которое только существует в футболе. Сейчас отток легионеров связан с тем, что агенты их науськивают для того, чтобы они могли заработать еще, продав игроков в другие клубы. Сейчас, если мы оставим или увеличим количество легионеров, мы увидим большое количество легионеров из африканских стран, которые будут вытеснять наших спортсменов. Вырастить своего футболиста – это сложнее, но эффект от этого в разы больше, чем взять и привезти футболиста из Латинской Америки или из Африки, на что сейчас будут нацелены большинство агентов, потому что европейцы к нам не поедут.



Нам, в принципе, не нужны легионеры – огромное количество детей играет в футбол. Клубы сами могут заниматься подбором и поиском, тем более в век высоких технологий, когда можно следить за детишками издалека и принимать решение – нужен игрок твоей академии или нет. Развитие академии при футбольных клубах – вот туда пусть коллеги вкладывают деньги, а не думают о том, как привезти многомиллионного легионера и выиграть чемпионат, это убийственно и неправильно», – сказал терюшков.

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