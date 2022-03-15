CAS отказался приостановить бан от УЕФА для российских команд

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение об отстранении российских команд от всех турниров под эгидой УЕФА.
Сообщается, что председатель Апелляционного арбитражного комитета отклонил просьбу рфс о приостановке бана для российских команд на время разбирательства в CAS. Сами разбирательства продолжатся, об ускоренной процедуре стороны договориться не смогли.
Решение об отстранении российских команд от всех турниров под эгидой ФИФА ожидается в конце недели.
Отметим, что санкции наложены на россию из-за военной агрессии в Украине. Ранее ФИФА исключила сборную россии из плей-офф отбора к ЧМ-2022, а УЕФА исключил российские команды из еврокубков.
Источник — Спортивный арбитражный суд
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