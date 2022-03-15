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CAS отказался приостановить бан от УЕФА для российских команд

Во время разбирательства дела решение УЕФА будет в силе

  • 15.03.2022 18:57
  • 1607 просмотров
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CAS отказался приостановить бан от УЕФА для российских команд
© CAS

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение об отстранении российских команд от всех турниров под эгидой УЕФА.
 
Сообщается, что председатель Апелляционного арбитражного комитета отклонил просьбу рфс о приостановке бана для российских команд на время разбирательства в CAS. Сами разбирательства продолжатся, об ускоренной процедуре стороны договориться не смогли.
 
Решение об отстранении российских команд от всех турниров под эгидой ФИФА ожидается в конце недели.
 
Отметим, что санкции наложены на россию из-за военной агрессии в Украине. Ранее ФИФА исключила сборную россии из плей-офф отбора к ЧМ-2022, а УЕФА исключил российские команды из еврокубков.

Источник — Спортивный арбитражный суд

(16 голосов)

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Комментарии
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    bonv, 15.03.2022 19:08
    +5
    «Русский корабль, иди на*уй».
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