CAS отказался приостановить бан от УЕФА для российских команд

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение об отстранении российских команд от всех турниров под эгидой УЕФА.



Сообщается, что председатель Апелляционного арбитражного комитета отклонил просьбу рфс о приостановке бана для российских команд на время разбирательства в CAS. Сами разбирательства продолжатся, об ускоренной процедуре стороны договориться не смогли.



Решение об отстранении российских команд от всех турниров под эгидой ФИФА ожидается в конце недели.



Отметим, что санкции наложены на россию из-за военной агрессии в Украине. Ранее ФИФА исключила сборную россии из плей-офф отбора к ЧМ-2022, а УЕФА исключил российские команды из еврокубков.