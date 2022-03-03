Хотят вернуть сборную. Россия обжалует санкции ФИФА и УЕФА в Лозанне

Российский футбольный союз объявил о том, что санкции ФИФА и УЕФА будут обжалованы в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ранее ФИФА исключила сборную России из плей-офф отбора к ЧМ-2022, а УЕФА исключил российские команды из еврокубков.
РФС считает это дискриминацией.
Санкции наложены на Россию из-за агрессии в Украине.
Источник — Sport.ua
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