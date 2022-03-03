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Хотят вернуть сборную. Россия обжалует санкции ФИФА и УЕФА в Лозанне

Надеются на успех

  • 03.03.2022 19:35
  • 1191 просмотр
  • 5 комментариев
Хотят вернуть сборную. Россия обжалует санкции ФИФА и УЕФА в Лозанне
© uaf.ua

Российский футбольный союз объявил о том, что санкции ФИФА и УЕФА будут обжалованы в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее ФИФА исключила сборную России из плей-офф отбора к ЧМ-2022, а УЕФА исключил российские команды из еврокубков.

РФС считает это дискриминацией.

Санкции наложены на Россию из-за агрессии в Украине.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Face Control, 03.03.2022 19:37
    +3
    Никто их не вернёт, пусть теперь играют сами с собой, как раз их уровень.
    Ссылка
    Михаил Варивода, 03.03.2022 19:44
    +2
    На корабле у себя жалуетесь, пид@расы
    Ссылка
    online
    Sashko Slastyon, 03.03.2022 19:50
    0
    Знаючи продажність футбольних чиновників, я б не був таким впевненим, що їх не повернуть
    Ссылка
    Владимир Копяк, 03.03.2022 19:48
    0
    Сейчас судьи в этом суде могут стать мультимиллионерами... Пришло время их проверки на вшивость...
    Ссылка
    online
    Михаил Степанов, 03.03.2022 19:48
    0
    российский футбол пошел на куй!
    Ссылка
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