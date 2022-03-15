УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Хорватский полузащитник Зари стал игроком лидера чемпионата Румынии

Ловро Цвек перешел в «ЧФР Клуж»

  • 15.03.2022 20:04
  • 913 просмотров
  • 0 комментариев
Хорватский полузащитник Зари стал игроком лидера чемпионата Румынии
© ЧФР Клуж. Ловро Цвек

Румынский клуб «ЧФР Клуж» сообщил о подписании хорватского полузащитника «Зари» Ловро Цвека.
 
Детали сделки не сообщаются, по информации портала Transfermarkt Цвек ушел свободным агентом.
 
В текущем сезоне 26-летний хорват сыграл в составе «Зари» 23 матча во всех турнирах, отметился одним ассистом.
 
 «ЧФР Клуж» –лидер чемпионата Румынии, претендует на участие в квалификации Лиги чемпионов.

Источник — ЧФР Клуж

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности