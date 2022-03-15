Хорватский полузащитник Зари стал игроком лидера чемпионата Румынии

Румынский клуб «ЧФР Клуж» сообщил о подписании хорватского полузащитника «Зари» Ловро Цвека.
Детали сделки не сообщаются, по информации портала Transfermarkt Цвек ушел свободным агентом.
В текущем сезоне 26-летний хорват сыграл в составе «Зари» 23 матча во всех турнирах, отметился одним ассистом.
«ЧФР Клуж» –лидер чемпионата Румынии, претендует на участие в квалификации Лиги чемпионов.
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Источник — ЧФР Клуж
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