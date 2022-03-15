Днепр-1 отправил защитника в Испанию

«Днепр-1» объявил о том, что защитник Нельсон Монте отправлен в состав «Альмерии» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Монте провел 9 матчей.

Ранее ФИФА и УЕФА открыли для легионеров украинского чемпионата возможность перебраться в другие клубы из-за войны в Украине.