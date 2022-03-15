ВИДЕО. Как Монфис во второй раз в жизни первую ракетку мира обыграл

Французский теннисист Гаэль Монфис одержал важную победу на турнире в Индиан-Уэллс.
В третьем раунде муж Элины Свитолиной одолел лидера мирового рейтинга Даниила Медведева из россии, лишив его в перспективе этого звания по завершении соревнований.
Для Монфиса это была всего вторая победа над первой ракеткой мира. Ранее он обыграл Рафаэля Надаля в Дохе-2009, когда испанец носил теннисную корону.
Источник — Sport.ua
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