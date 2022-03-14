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Русский теннисист, иди на*уй. Муж Свитолиной обыграл Медведева

Новак Джокович снова станет первой ракеткой мира

  • 14.03.2022 22:46
  • 2472 просмотра
  • 7 комментариев
Русский теннисист, иди на*уй. Муж Свитолиной обыграл Медведева
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Недолго музыка играла. Уже в следующий понедельник, 21 марта российский теннисист Даниил Медведев потеряет статус первой ракетки мира. Лидерство в рейтинге он захватил только 28 февраля.

Сбросить Медведева с вершины удалось мужу Элины Свитолиной, Гаэлю Монфису. Француз в трех сетах обыграл Медведева в третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе. Матч продолжался 2 часа и 7 минут.

3-й раунд

Даниил Медведев (Россия, 1) – Гаэль Монфис (Франция, 26) – 6:4, 3:6, 1:6

С 21 марта на первое место в рейтинге АТР вернется Новак Джокович.

Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Rusty_Shackleford, 14.03.2022 22:56
    +13
    Оце справжній козак! 👍🏻
    Ссылка
    Spectra, 14.03.2022 22:56
    +10
    Не долго рашист был первой ракеткой, надеюсь в Майами тоже так быстро вылетит, таким как ему не место в топе.
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    Sportfil, 14.03.2022 23:10
    +8
    Поплыл русский медвежонок..., а Свитолин его и утопил))
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    online
    grifon., 14.03.2022 23:01
    +8
    після цього орк істерив?
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    OVS, 14.03.2022 23:13
    +5
    Ай Світолін ! Ай МОЛОДЕЦЬ ! Надер козломордому ср@ку ! За жінку ! За тещу ! За Україну !
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    online
    Oksana Karpevych, 14.03.2022 23:25
    0
    grifon., 14.03.2022 23:01
    після цього орк істерив?
    Аякже, він ше в процесі істерику закатував і ракетку об корт розбив Монфіс нам стільки емоцій сьогодні подарував
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    fos, 14.03.2022 23:24
    -1
    это грубо так печатать,Медведев сам осуждаед втожение в Украину. Вечер добрый,я с Первой столицы
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