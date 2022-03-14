Русский теннисист, иди на*уй. Муж Свитолиной обыграл Медведева

Недолго музыка играла. Уже в следующий понедельник, 21 марта российский теннисист Даниил Медведев потеряет статус первой ракетки мира. Лидерство в рейтинге он захватил только 28 февраля.
Сбросить Медведева с вершины удалось мужу Элины Свитолиной, Гаэлю Монфису. Француз в трех сетах обыграл Медведева в третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе. Матч продолжался 2 часа и 7 минут.
3-й раунд
Даниил Медведев (Россия, 1) – Гаэль Монфис (Франция, 26) – 6:4, 3:6, 1:6
С 21 марта на первое место в рейтинге АТР вернется Новак Джокович.
Источник — Sport.ua
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