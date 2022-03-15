Российские теннисисты пропустят Уимблдон, если не осудят путина

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщил о том, что российские теннисисты, включая Даниила Медведева, не смогут принять участие в Уимблдоне, если не выступят с публичным осуждением войны в Украине:

«Многие страны уже договорились, что не допустят к соревнованиям представителей россии. Кроме того, существуют визовые вопросы. Когда дело касается отдельных лиц, это более сложная процедура.

Нам нужны какие-то гарантии того, что они (спортсмены) не являются сторонниками путина, и мы рассматриваем, какие требования могут понадобиться, чтобы получить такого рода заверения».

Напомним, вчера Медведев проиграл Гаэлю Монфису и потеряет звание первой ракетки мира 21 марта.