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Российские теннисисты пропустят Уимблдон, если не осудят путина

Придется доставать языки из ж*пы

  • 15.03.2022 18:38
  • 1817 просмотров
  • 6 комментариев
Российские теннисисты пропустят Уимблдон, если не осудят путина
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщил о том, что российские теннисисты, включая Даниила Медведева, не смогут принять участие в Уимблдоне, если не выступят с публичным осуждением войны в Украине:

«Многие страны уже договорились, что не допустят к соревнованиям представителей россии. Кроме того, существуют визовые вопросы. Когда дело касается отдельных лиц, это более сложная процедура.

Нам нужны какие-то гарантии того, что они (спортсмены) не являются сторонниками путина, и мы рассматриваем, какие требования могут понадобиться, чтобы получить такого рода заверения».

Напомним, вчера Медведев проиграл Гаэлю Монфису и потеряет звание первой ракетки мира 21 марта.

Источник — Reuters

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 15.03.2022 18:47 (изменен)
    +2
    Одного Рублева пустить можно, а остальные пусть - идут на х*й.
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    online
    Триглав, 15.03.2022 18:42 (изменен)
    +2
    Там це другий раз послали на)(уй футбольні круби і весь футбол орков тепер уже суд CAS
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    c_a_p2, 15.03.2022 19:32
    +1
    Під сраку всіх... В єбєня
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    sergej55, 15.03.2022 19:27
    +1
    Монфис настоящий козак.
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    anacreon, 15.03.2022 19:51
    0
    Нарешті хтось взявся за тих мацкальських тенісистів. Це нонсенс. Фактично всі інші види спорту копнули у сраку фашистів, а в тенісі спокійно собі грають. При тому, що жоден з них не засудив свою фашистську владу та свою фашистську країну.
    Дякую британцям, що мали яйця прямо це сказати. Оскільки всі ті тенісисти сикуни і надто дорожать своїми рекламними контрактами всередині росії, то думаю, що ніхто з них публічно не засудить. І вся та свора десь у 20 тенісистів пропустить Уїмблдон.
    Дуже сподіваюсь, що інші країни теж це наслідують і чиновники у Франції теж щось подібне запровадять. Раз WTA та ATP такі хитрожопі і не хочуть приймати ніяких важливих рішень з тими мацкальськими гравцями.
    Їх давно всіх мали вигнати. Не видавати та анулювати візи. Треба було американцям це раніше підказати. Чого допустили всіх тих на Індіан Уелс.
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    Timur24, 15.03.2022 19:28
    0
    всі федерації банять рашку. один теніс ще думає. сцикуни. має бути повна ізоляція
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