Российские теннисисты пропустят Уимблдон, если не осудят путина

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщил о том, что российские теннисисты, включая Даниила Медведева, не смогут принять участие в Уимблдоне, если не выступят с публичным осуждением войны в Украине:
«Многие страны уже договорились, что не допустят к соревнованиям представителей россии. Кроме того, существуют визовые вопросы. Когда дело касается отдельных лиц, это более сложная процедура.
Нам нужны какие-то гарантии того, что они (спортсмены) не являются сторонниками путина, и мы рассматриваем, какие требования могут понадобиться, чтобы получить такого рода заверения».
Напомним, вчера Медведев проиграл Гаэлю Монфису и потеряет звание первой ракетки мира 21 марта.
Источник — Reuters
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Дякую британцям, що мали яйця прямо це сказати. Оскільки всі ті тенісисти сикуни і надто дорожать своїми рекламними контрактами всередині росії, то думаю, що ніхто з них публічно не засудить. І вся та свора десь у 20 тенісистів пропустить Уїмблдон.
Дуже сподіваюсь, що інші країни теж це наслідують і чиновники у Франції теж щось подібне запровадять. Раз WTA та ATP такі хитрожопі і не хочуть приймати ніяких важливих рішень з тими мацкальськими гравцями.
Їх давно всіх мали вигнати. Не видавати та анулювати візи. Треба було американцям це раніше підказати. Чого допустили всіх тих на Індіан Уелс.
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