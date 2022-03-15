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Гаэль МОНФИС: «Нелегко было видеть, как Элина плакала каждую ночь»

Муж Свитолиной – о войне в Украине

  • 15.03.2022 17:53
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Гаэль МОНФИС: «Нелегко было видеть, как Элина плакала каждую ночь»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис, супруг Элины Свитолиной, рассказал, как влияет на него война в Украине.

«Сейчас у моих родственников, моей второй семьи, идет борьба. Нелегко было видеть, как моя жена пару недель назад плакала каждую ночь. Это было тяжело, это было очень тяжело. Конечно, я был и остаюсь рядом с ней, с семьей каждый день. До сих пор многие родственники все еще остаются в Украине. Мне сложно это все описать... Я сам внутри происходящего… Это просто какое-то сумасшествие, если начинаешь об этом задумываться.

Но мы пытаемся справиться с этим как можно лучше. И, безусловно, со своей стороны я стараюсь быть тем плечом, на которое Элина и вся моя вторая семья могут опереться. Я делаю для них все, чтобы они были счастливы и в безопасности. Я делаю все, что сейчас в моих силах», – сказал Монфис.

Источник — Большой теннис Украины

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