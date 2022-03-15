Роман ЗОЗУЛЯ: «Добровольцы возродили нашу армию 8 лет назад»

Вчера, 14 марта украинский форвард «Фуэнлабрады» Роман Зозуля опубликова поздравления с днем добровольца:

«Знаете, что объединяет юристов, экономистов, программистов, менеджеров в успешных компаниях и множество крутых людей из других профессий? Храбрость и преданность своей стране. Они не учились воевать, но при первой необходимости взяли в руки оружие и пошли защищать свою страну.

Так было в 2014-м, так есть и сегодня. Наши добровольцы, наши мужественные ребята и волевые девушки, мы вами восхищаемся и благодарим за ваш ежедневный подвиг! Именно вы возродили нашу армию 8 лет назад. А сегодня так красиво и уверенно уничтожаете безмозглых рашистских орков. Вы ставите на колени так называемую «вторую армию мира» и показываете всем, как Украина расправляет крылья.

С вашим днем, добровольцы! Главное – живите! И будьте уверены, что мы с вами до конца и упаковываем уже новые подарочки. Слава Украине! Героям слава!».