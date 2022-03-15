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Евгений ШАХОВ: «Вся моя семья была в опасности»

Украинский хавбек АЕКа – о войне в стране

  • 15.03.2022 17:24
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Евгений ШАХОВ: «Вся моя семья была в опасности»
© ФК АЕК. Евгений Шахов

Украинский полузащитник АЕКа Евгений Шахов в интервью греческим СМИ рассказал о войне против россии:

«Я не смог присутствовать при рождении дочери, потому что если бы попал в Украину, то уже не уехал бы. Мы с женой живем в Афинах, но хотели, чтобы ребенок родился в Киеве. Несколько недель назад Алена вернулась к родителям, мы поддерживали связь по телефону. Я продолжал тренироваться, но был готов был полететь в Украину, когда она должна была рожать.

Алена плакала, она сказала, что напала россия. Для меня начался настоящий кошмар. Вся моя семья была в опасности, я чувствовал себя беспомощным в этой ситуации. Мы с Аленой решили встретиться на румынской границе. Моей жене и дочери пришлось провести в машине пять дней. Два, чтобы покинуть Украину, еще три, чтобы добраться до Афин.

За ними присматривал мой брат, ехавший из Киева в границу. Дорога очень длинная, потому что здесь десятки блокпостов, постоянное движение и, главное, очень страшно. В любой момент может упасть бомба, вы должны быть осторожны с выбранным маршрутом. Моему отцу и брату пришлось остаться в городе. Мама не собирается оставлять их одних, я им постоянно звоню, спрашиваю все ли в порядке. Трудно не быть рядом с ними, бояться худшего и не иметь возможности вмешаться.

Я часто слышу фейковые новости и вижу фейковые изображения. Мы с женой каждый день получаем достоверные новости и страшные видео от родных. Два с половиной миллиона человек скрылись, ища убежища. Этих данных должно быть достаточно, чтобы объяснить ужас моего народа. Украина нуждается в помощи. Мы не воюем, мы защищаем нашу землю и нашу свободу».

Источник — Gazzetta.gr

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