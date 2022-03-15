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Челси просит Мидлсбро провести матч без зрителей

Абсурдная просьба от клуба Романа Абрамовича

  • 15.03.2022 16:20
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Челси просит Мидлсбро провести матч без зрителей
© Getty Images/Global Images Ukraine

19 марта «Челси» в четвертьфинале Кубка Англии на выезде должен сыграть с «Мидлсбро».

Из-за санкций британского правительства клубу запрещено вести коммерческую деятельность, в том числе продавать билеты. Из-за этого «Челси» не имеет возможности продать свою гостевую квоту на матч с «Мидлсбро».

В итоге «Челси» обратился к «Мидлсбро» с абсурдной просьбой: провести матч при пустых трибунах. Ответ хозяев пока что не известен.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» может приобрести компания из Саудовской Аравии.

Источник — Sky Sports

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