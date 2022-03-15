Челси просит Мидлсбро провести матч без зрителей

19 марта «Челси» в четвертьфинале Кубка Англии на выезде должен сыграть с «Мидлсбро».
Из-за санкций британского правительства клубу запрещено вести коммерческую деятельность, в том числе продавать билеты. Из-за этого «Челси» не имеет возможности продать свою гостевую квоту на матч с «Мидлсбро».
В итоге «Челси» обратился к «Мидлсбро» с абсурдной просьбой: провести матч при пустых трибунах. Ответ хозяев пока что не известен.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» может приобрести компания из Саудовской Аравии.
Источник — Sky Sports
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