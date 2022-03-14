Компания из Саудовской Аравии сделала предложение о покупке Челси

Компания Saudi Media Group сделала официальное предложение о покупке «Челси». Возможная сумма сделки оценивается в 3,5 миллиарда долларов.
Владелец компании Мохамед Алкерейджи является фанатом «Челси». Сама Saudi Media Group не имеет прямых связей с властью Саудовской Аравии.
В случае смены владельца «Челси» получит и нового титульного спонсора. Им станет либо саудовская компания NEOM, либо новая национальная авиакомпания Саудовской Аравии. Ранее ряд спонсоров отказался от сотрудничества с «Челси».
Источник — Twitter
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