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Еще один спонсор отказался от сотрудничества в Челси

Hyundai приостановил действия контракта

  • 13.03.2022 10:34
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Еще один спонсор отказался от сотрудничества в Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Еще один спонсор «Челси», компания Hyundai, объявила о прекращении сотрудничество с клубом. Hyundai был глобальным автомобильным партнером «Челси» с 2018 года.

«Hyundai является одним из сильнейших партнеров в футболе на протяжении многих лет, и компания поддерживает этот спорт, чтобы он был силой добра. Через наше партнерство с «Челси», мы гордо поддерживали игроков, болельщиков и большой футбол.

Однако в нынешних обстоятельствах мы приняли решение приостановить нашу маркетинговую и коммуникационную деятельность с клубом до дальнейших сообщений», - гласит заявление компании.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Челси» изучают возможность разорвать контракт с клубом.

Источник — Daily Mail

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