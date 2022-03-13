Еще один спонсор отказался от сотрудничества в Челси

Еще один спонсор «Челси», компания Hyundai, объявила о прекращении сотрудничество с клубом. Hyundai был глобальным автомобильным партнером «Челси» с 2018 года.

«Hyundai является одним из сильнейших партнеров в футболе на протяжении многих лет, и компания поддерживает этот спорт, чтобы он был силой добра. Через наше партнерство с «Челси», мы гордо поддерживали игроков, болельщиков и большой футбол.

Однако в нынешних обстоятельствах мы приняли решение приостановить нашу маркетинговую и коммуникационную деятельность с клубом до дальнейших сообщений», - гласит заявление компании.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Челси» изучают возможность разорвать контракт с клубом.