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Игроки Челси изучают возможность разорвать контракт с клубом

Если не будут платить зарплату

  • 12.03.2022 17:25
  • 2301 просмотр
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Игроки Челси изучают возможность разорвать контракт с клубом
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, ряд игроков «Челси» поручили своим агентам изучить варианты разрыва контракта с лондонским клубом.

«Челси» попал под санкции, актив заморожен и сейчас не может быть продан, что накладывает ограничения на финансовую деятельность.

Не исключено, что в ближайшее время футболисты не будут получать зарплату, что может стать причиной для разрыва контрактов.

Многие клубы следят за ситуацией, чтобы, возможно, взять топового игрока бесплатно.

Источник — The Telegraph

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