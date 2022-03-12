Игроки Челси изучают возможность разорвать контракт с клубом

По информации британских СМИ, ряд игроков «Челси» поручили своим агентам изучить варианты разрыва контракта с лондонским клубом.

«Челси» попал под санкции, актив заморожен и сейчас не может быть продан, что накладывает ограничения на финансовую деятельность.

Не исключено, что в ближайшее время футболисты не будут получать зарплату, что может стать причиной для разрыва контрактов.

Многие клубы следят за ситуацией, чтобы, возможно, взять топового игрока бесплатно.