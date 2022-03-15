Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории Лацио

Вчера «Лацио» в матче 29-го тура Серии А дома обыграл «Венецию» 1:0. Единственный гол в этом матче забил Чиро Иммобиле.

Этот гол стал для Иммобиле 144-м в Серии А в составе «Лацио». 32-летний форвард стал лучшим бомбардиром в Серии А в истории «Орлов».

Предыдущий рекорд, 143 гола, принадлежал легендарному Сильвио Пиоле, который выступал за «Лацио» в 1934 – 1943 годах. Иммобиле играет за «Лацио» с 2016 года.