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Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории Лацио

Форвард побил рекорд Сильвио Пиолы

  • 15.03.2022 15:58
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Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Вчера «Лацио» в матче 29-го тура Серии А дома обыграл «Венецию» 1:0. Единственный гол в этом матче забил Чиро Иммобиле.

Этот гол стал для Иммобиле 144-м в Серии А в составе «Лацио». 32-летний форвард стал лучшим бомбардиром в Серии А в истории «Орлов».

Предыдущий рекорд, 143 гола, принадлежал легендарному Сильвио Пиоле, который выступал за «Лацио» в 1934 – 1943 годах. Иммобиле играет за «Лацио» с 2016 года.

Источник — Sport.ua

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